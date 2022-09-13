İlk kez BUSABAHTV’de açıkladı!

Özcan yeniden aday…

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya BUSABAH TV youtube kanalında yayınlanan Gündem Malatya Programına konuk olan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, 1 Ekim’de yapılacak olan Malatya Ticaret Borsası seçimlerinde yeniden aday olacağını belirtti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanlığı seçimi 1 Ekim’de yapılacak. Yapılacak olan bu seçimde mevcut başkan Ramazan Özcan yeniden aday olacak. Aday olacağını ilk kez BUSABAH TV youtube kanalına açıklayan Özcan şöyle konuştu:

“Bende emaneten üyelerimizin oyluyla aldığım Ticaret Borsası Başkanlığı görevinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer üyelerimiz bize müsaade ederse inşallah bir dönem daha yapmak istiyoruz. Eksikler var, yapmamız gereken işler var. Tarım ile kayısı ile uğraşan bütün üyelerimizden bu konuda daha bize bir dönem daha müsaade etmelerini istiyoruz ve 1 Ekim 2022 tarihindeki Malatya Ticaret Borsası seçimlerinde de tekrar adayım. Bu müsaadeyi üyelerimizden 1 Ekim’de alırsak, bize destek olurlarsa, yapılacak daha çok işimiz var” dedi.

Programın tamamını izlemekiçin ;