İlk Evim projesinde ilk kuralar 7 Kasım’da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Projesi’nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Projesi’nde yaptığı konuşmada, tüm Türkiye’nin merakla beklediği ‘İlk Evim’ projesiyle ilgili, “İlk kuralar 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan’da başlayacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Projesine katıldı. Burada konuşan Murat Kurum, bir asra sığacak projeleri 20 yıla sığdırdıklarını ve yeni vatandaşların refahı için yeni projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kurum, tüm Türkiye’nin merakla beklediği “İlk Evim” projesinin detaylarından da bahsetti. Projede ilk kuraların 7 Kasım günü çekileceğini söyleyen Kurum, şu ana kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını belirtti.

“DÖNÜŞÜM NASIL YAPILIR, MİLLETİN YANINDA NASIL OLUNURMUŞ GÖRÜLECEK”

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burada büyük bir coşkuyla davulla, zurnayla, Beyoğlu’nun büyük dönüşümünü başlatıyoruz. Hayırlı olsun Beyoğlu. Emin olun siz her şeyi en güzeline layıksınız. Buraya geldik Beyoğlu’ndaki büyük dönüşümü başlatacağız dedik. İşte bugün bütün Beyoğlu’nun bütün buradaki kardeşlerimizin yıllarca beklediği büyük dönüşümü yapacak ve buradan dalga dalga tüm mahallelerimize gideceğiz, göstereceğiz. Dönüşüm nasıl yapılırmış milletin, vatandaşın yanında nasıl olunurmuş ve bu projeler nasıl yapılırmış hem Beyoğlulu kardeşim görecek, hem de tüm mahallelerimize inşallah örnek bir proje olacak. Verdiğimiz sözleri sizlerle aziz Beyoğlu’nu kardeşlerimizle birlikte gerçekleştirmek için geldik. İstanbul’umuz, Beyoğlu’muzu yine çok önemli bir şehircilik adımını burada atmanın mutluluğu gururu içerisindeyiz. Tabii burada en büyük teşekkürü Beyoğlulu kardeşlerimle yapıyorum. Çünkü bize inandılar, bize güvendiler. Yirmi yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyona inandılar” dedi.

“MUHALEFET BİZE, NEDİR BU ACELENİZ DEDİ.”

Mutluluklarında da hüzünlerinde de vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Bakan Kurum, “Afet olduğunda biz yine vatandaşımızın yanındaydık. Burada Giresunlu kardeşlerimiz var. Giresun’da biliyorsunuz sel oldu, afet oldu. Biz iki saat sonra oradaydık. Elazığ’da, Malatya’da deprem oldu. Biz yine oradaydık. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa onların yanında olduk. Hüznü de mutluluğu da beraber paylaştık. İzmir’de deprem oldu. Biz yine oradaydık. Antalya, Muğla’da yangın oldu. Biz vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde binalarını yaptık, teslim ettik. Şimdi huzur içerisinde oturuyorlar. Muhalefet bize, nedir bu aceleniz dedi. Bizim acelemiz milletimizin mutluluğudur dedik. Bizim acelemiz milletimizin huzurudur dedik ve bu anlayışla, milletimizle birlikte omuz omuza projelerimizi gerçekleştirdik. Şimdi de Beyoğlu’nda Sütlüce’de yaptığımız ve toplam yatırım bedeli 676 milyon lira olan projelerimizi de tamamladık. 398 konut, 20 dükkan, bir cami ve otopark inşaatımızı tamamladık ve vatandaşlarımıza teslimlerini belediyemize gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“BİR ASRA SIĞACAK HİZMETLERİ 20 YILA SIĞDIRDIK”

Son 20 yılda gerçekleştirilen projelerde bahseden Kurum, “Tabii bugün inşaatlarına başladığımız bu projemiz, vatandaşımızı geleceğine dair attığımız tüm o adımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında İstanbul’dan başlattığı Türkiye’nin büyük dönüşüm hareketinin bir sonucudur. Bu vesileyle Türkiye Yüzyılı vizyonunun mimarı liderimiz, başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a buradan kutlu, dava yolculuğuna çıktığı Beyoğlu’ndan, sevdalısı olduğu aziz İstanbul’dan sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Büyük Türkiye idealimizin omuzlarında yükselen bu aziz şehre hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. Burada yaşayan her bir vatandaşımıza duyduğumuz sevgiyle, 20 yıla aşkın hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve emin olun bir asra sığacak, yüzyıla sığacak hizmetleri 20 yıla sığdırdık. İstanbul’umuzu Cumhuriyet tarihinin en büyük eserleriyle, en büyük yatırımlarıyla inşallah geçmişte olduğu gibi yeni yüzyılda da yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İLK EVİM PROJESİNDE İLK KURALAR 7 KASIM’DA ŞIRNAK VE ARDAHAN’DA BAŞLAYACAK”

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği “İlk Evim” projesi hakkında konuşan Bakan Kurum, “Cumhuriyet tarihimizin, Türkiye vizyonumuzun, yeni yüzyılımızın en büyük sosyal konut projesini 500 bin sosyal konut, 1 milyon sosyal konut yapılacak arsa ve yine 50 bin iş yeri projemizi aziz milletimizle paylaştık. İlk Evim kampanyamızda gençlerimizden, vatandaşlarımızdan, emeklilerimizden, engelli kardeşlerimizden, şehit ve gazi ailelerimize kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldı. Bu da aziz milletimizi, projemizi ne kadar sahiplendiğini net bir şekilde gösteriyor. Bu projeye de karşı çıktılar, dediler ki yapamazlar. Kaynağı nereden bulacaksınız dediler. Bu projeleri yetiştiremezsiniz dediler. Biz de kaynağımız aziz milletimizdir dedik. Bu projenin teminatı da garantisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu anlayışla projelerimizi yapıyoruz. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Bu konutlarla beraber Güneydoğu bölgemizde beş ilimizde, Doğu Anadolu bölgemizde yedi ilimiz olmak üzere on iki ilimizde 7-16 Kasım tarihleri arasında 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz. Kuralarımız noter huzurunda olacak. Şeffaf ve canlı yayınla tüm milletimiz, aziz milletimiz süreci izleyecekler. TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edecekler. Kura çekimlerimizin inşallah tamamını 2023 yılının Mart ayına kadar tamamlayacağız. Tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi de söz verdiğimiz gibi iki yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)