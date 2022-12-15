“İlk etapta 7 bin doktor döndü”

HÜSEYİN KOCAMAN

Çeşitli nedenlerden dolayı istifa ederek devlet ve üniversite hastanelerinden ayrılan doktorlar, tekrar dönüyorlar. Devlet ve üniversite hastanelerine çok büyük bir katılım beklediklerini dile getiren Tabipler Odası Malatya Şube Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sezai Demirel, “İlk etapta 7 bin doktor dönüş yaptı. Daha da dönenler olacak. Gerçekten hekimlerimize çok büyük kolaylıklar sağladı. Bakanımızın doktorlara eski saygınlığını kazandırdığına inanıyorum” dedi.

Şubat ayının ortalarında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, döner sermaye, Malpraktis (Hatalı tıbbi uygulama) için yapılan çalışmalar hekimlerin mesleğini icra edebilmesi için tam koruma sağlayamaması gibi nedenlerle çalışamaz hale gelen ve bu nedenle de devlet hastanelerinden özel hastanelere geçmek için istifade eden doktorlar, tekrar devlet hastanelerindeki görevlerine dönüyor.

Şartların iyileştirilmesinin ardından devlet hastanesine dönmek isteyen çok sayıda doktor olduğunu BUSABAH gazetesine açıklayan Tabipler Odası Malatya Şube Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sezai Demirel, önemli açıklamada bulundu.

Şu anda devlet ve üniversite hastanelerinde doktor istifalarının olmadığını belirten Demirel, tam aksine istifa eden doktorların geri dönmeye başladıklarını söyledi.

“DOKTORLARIMIZ İÇİN BÜYÜK AVANTAJ OLDU”

“İlk etapta 7 bin doktor dönüş yaptı, hala bir o kadar da geri dönmek isteyenlerin başvuruları olacak ancak atanmalarını bekliyorlar” diyen Demirel, şunları kaydetti:

“Çoğu doktorumuzun ataması yapıldı fakat Sağlık Bakanlığı’nın sitemine isimleri düşmediği için göreve hala başlamadılar. Ancak çok geniş bir katılım bekliyoruz. Ben Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten hekimlerimize çok büyük kolaylıklar sağladı. Hem maddi yönden hem de sosyal haklar yönünde kolaylık sağladı. Mesela bizim ‘Malpraktis’ dediğimiz bir yasamız var. Eskiden doktorlar küçük bir suçlamayla mahkemeye veriliyordu. Ama şimdi Sağlık Bakanlığı tarafından komisyon kuruldu, suçluma komisyon tarafından incelenecek, eğer komisyon uygun görürse suç yargıya intikal edecek. Bu doktorlarımız için çok büyük bir avantaj oldu. Meslektaşlarımız bu yüzden hastaları ameliyat yapmaktan çekiniyorlardı. Ameliyat sırasında en ufak bir sıkıntı olduğu zaman hemen doktorlara dava açılıyordu. Doktorlar ise bir sıkıntı yaşamamak için hastaları üniversite hastanesi veya başka yerlere gönderiyorlardı. Bu nedenle de hastalar mağdur oluyorlardı. Bakanımızın doktorlara eski saygınlığını kazandırdığına inanıyorum. Bir Komisyon kurulmasıyla birlikte doktorlarımızın eli rahatladı. Şimdi doktorlarımızın eli güçlendi, artık çok rahat bir şekilde ameliyatlara girebiliyorlar. Bu nedenlerden dolayı çoğu arkadaşımız devlet hastanelerine geri döndüler ve çoğu da başvuru aşamasındalar.”