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Anasayfa / Gündem / Ilıcak Aksoy eczanesi görkemli bir açılışla faaliyete girdi

Ilıcak Aksoy eczanesi görkemli bir açılışla faaliyete girdi

Ilıcak Aksoy eczanesi görkemli bir açılışla faaliyete girdi
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Ilıcak Aksoy eczanesi açıldı

Eczacı Fahriye ILICAK AKSOY’un Hastane caddesindeki eczanesi görkemli bir açılışla faaliyete girdi.

BEYZA NUR GÜL

Malatyalı iş insanı Tümer Ilıcak’ın kızı ve iş insanı Şemsettin Aksoy’un gelini Fahriye Ilıcak Aksoy’un hastane caddesinde faaliyet göstereceği ILICAK AKSOY eczanesi için görkemli bir açılış töreni düzenlendi.

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Dualar ile açılışı gerçekleşen eczane aynı zamanda siyasi isimleri de bir araya getirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar , Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Kahraman Kavuk, Kâmil Biter ,Aytunç Narin ve bir çok iş insanı açılışa katıldı. Davetlilerin yoğunluğu ise dikkat çekti.

Siyasi isimler ILICAK AKSOY eczanesinin Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundular.

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