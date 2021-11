“İlçemize örnek bir proje daha kazandırıyoruz”

Battalgazi adına birçok vizyonel projelerinin startını veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tandoğan Mahallesi’nde yapımı devam eden ‘Gül Bahçesi Projesi’nin çalışmalarını yerinde inceleyerek, bahçedeki ilk gülün dikimini gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tandoğan Mahallesi’nde bulunan Kısmet ve Dostlar sokak arasındaki 9 bin metrekarelik alanda yapımı aralıksız devam eden ‘Gül Bahçesi Projesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi. İçerisinde; İşletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı projenin çalışmaları hakkında birim müdüründen bilgiler alan Başkan Güder, 3 milyon lirayı aşan projenin tamamlanması ile ilçeyi gül kokusunun saracağını ve vatandaşların uğrak mekanı haline geleceğini belirtti. Gül bahçesinin ilk gülünün dikimini kendi elleriyle gerçekleştiren Başkan Güder, Malatya iklimine uygun 30 farklı türden bitki ve güllerin yer alacağının altını çizdi.

“BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN VATANDAŞLARIMIZ”

Battalgazili vatandaşlara daha güzel bir yaşam sunmak için her daim sahada olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Birçok bölgede olmayan ve gül yüzlü insanlarımıın yaşadığı Battalgazi’mize kazandıracağımız ‘Gül Bahçesi’ proje alanında devam eden çalışmaları inceliyoruz. Arkadaşlarımız ile birlikte gül bahçemizin ilk güllerinin dikimini gerçekleştirdik. Battalgazi’miz gül kokacak. İnşallah projemiz tamamlandığı zaman insanlarımız sıklıkça ziyaret edebileceği ve güzel vakitler geçirebileceği bir alanı ilçemize kazandırmış olacağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar hem Battalgazi’miz için hem de yöremiz için bir örnek teşkil etmiş olacak. Büyük önem verdiğimiz ilçemizin estetiğini hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile daha renkli bir görünüme kavuşturuyoruz. Tabi bazen eleştirilerde alıyoruz ama benim için önemli olan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirmektir. Biz hizmeti bu yönüyle anlamlı görüyoruz. Bu hizmetlerin maliyetleri bazen büyük bazen ise küçük oluyor. Çünkü bizler bu yola hizmet aşkı ile çıktık. En güzel hizmetleri sunmak, bizim boynumuzun borcudur. Çünkü Battalgazi’ye hizmet sözümüz var, yatırım sözümüz var. İlçemizin hiçbir mahallesini ayırmıyor, her bir mahallemizi hizmet ve yatırımlarla ilmik ilmik dokuyoruz. Halkımıza daha güzel bir yaşam sunmak için Battalgazi Belediyesi olarak her daim sahadayız” dedi. (Bülten)