İlaç krizi devam ediyor

İshal ilacı ve antibiyotikler yok!

HÜSEYİN KOCAMAN

İlaç sanayisinin beklediği kuru düzenlemesinin yapılmamasından dolayı ilaç sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, bu nedenle kış aylarında grip vakalarına karşı ilaç bulunmayacağını ileri sürdü. Şu anda özellikle ishal vakalarının çok fazla olduğuna dikkat çeken Sönmez, ishal ilaçları başta olmak üzere bulantı ve antibiyotik ilaçlarını bulamadıklarını söyledi.

Malatya’daki eczaneler ilaç sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Birçok ilacın bulunamadığına dikkat çeken ve acilen bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli bilgiler verdi.

2 yıldır hala ilaç sıkıntısının devam ettiğini dile getiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, bunun sebebinin ise ilaç sanayisinin beklediği kur düzenlemesini hala alamadığından kaynaklandığını söyledi.

“İLAÇ SANAYİSİ İLAÇ GÖNDERMEK İSTEMİYOR”

İlaç sanayisinin yüzde 50 oranında kaybı olduğuna dikkat çeken Sönmez, “2 defa düzenleme yapıldı ama belirlenen fiyatların enflasyonun altında kaldığı için maalesef ki onlar da yapılan zamları yeterli bulmadılar. Gerçekten gider kalemlerinin yüzde 300-400 arttığı bir dönemde ilaçlara yapılan yüzde 35-40’lık bir zammı yeterli olmadığı aşikârdır. Bundan dolayı ilaç sanayisi Türkiye’ye artık ilaç göndermek istemiyor. Şimdi euro, dolar kuru 18-19 bandında ilerlerken ilaç kurumuz hala 7,8’lerde. İlaç sanayisinin yüzde 50 oranında bir kayıpları var” dedi.

“İLAÇLAR ‘YOK’A GİRMEYE BAŞLADI”

“Biz ilaç sanayisini de anlıyoruz” diyen Sönmez, “Şimdi kayıp olduğundan dolayı ilaç üretimini istemiyorlar. Bunun sıkıntısını önce biz sonra da halk çekiyor. Halkla karşı karşıya da kalan bizleriz. Ciddi anlamda hemen ilaç sanayisi ile bir araya gelinip, bu sorunun çözülmesi lazım. Bunu ocak ve şubat ayına bırakmamak lazım. Yoksa biz kış ayında grip vakalarına karşı hiçbir ilaç bulamayacağız. Şu an için de zaten ilaçlar ‘yok’a girmeye başladı. Temmuz ayında buna bir düzenleme getirildi ama yetmedi. Belki firmalara bir nefes aldırdı. Gider kalemlerinin gittikçe artması nedeniyle de tam nefes alamadıkları için ilaç yokları artarak devam edecek. Şu anda özellikle ishal vakaları çok fazla ve bu ilaçlar başta olmak üzere, bulantı ilaçları ve en basit antibiyotikleri bile bulamıyoruz. Kronik rahatsızlıklarda, kalp, diyabet hastalarının ilaçlarında da ara ara yokluklar çekiyoruz. Bunları ara arada olsa bulabiliyoruz ama şu an özellikle sıkıntı çektiğimiz ilaçlar grip, ishal, antibiyotiklerde sıkıntı çekiyoruz. Ağrı kesiciler de bile sıkıntı yaşıyoruz. Eğer ki bir düzenleme getirilmezse tüm ilaçlarda yokluk çekeceğiz gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

“FİYATLARIN ARTMASI HASTALARIN CEBİNE YANSIDI”

Eylemlilik sürecinin hangi aşamada olduğunu kaydeden Sönmez, şunları söyledi:

“Eylemlilik sürecine İlaç Fiyat Kararnamesi adı altında başladık. Bakanlıkla görüşmelerimizi sürdürdük. İlaç Fiyat Kararnamesi’nin düzenlenmesi gerektiğini ifade ettik. Ürünlerin fiyatı arttıkça zarar eden tek meslek grubu biziz. İlaç fiyatları arttıkça, bizim karlılığımız düşüyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz halkımıza şunu da söylüyoruz. Aslında eylemlilik sürecine başlamamızın tek sebebi sizleri savunuyor olmamız. Çünkü ilaç fiyatlarının artması sadece hastaların ceplerine yansıdı. Maalesef bize hiçbir katkı sağlamadı. İlaç fiyatlarının artmasıyla karlılığımız ciddi oranda azaldı. Biz bu karlılığın düzenlenmesini istiyoruz. Biz ilaç fiyatlarımızın artmasını değil, karlılığımızın da artmasını istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Biz hakkımızı alana kadar direneceğiz, eczacılarımızla birlikte 16 Ekim’de Büyük Eczacı Mitingine hazırlanıyoruz. 16 Ekim Mitingine kadar müzakerelerimiz devam edecek. Eğer hak ettiğimizi alabilirsek bu mitinge gerek kalmayacak. Alamazsak bu büyük mitingi Ankara’da yapacağız. hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Eczacılar artık yetim değil, eczacıların boynu bükük bırakılmayacak. Biz sonuna kadar mesleğimizin arkasında olacağız.”

Öte yandan Sönmez, şimdiye kadar Malatya’da hiçbir eczanenin kapanmadığını belirterek, “Şimdiye kadar eczanemiz kapanmadı. Ama kapanmak üzere. Eğer bir düzenlemek getirilmese kapanma sıkıntısı yaşayan eczanelerimizin 2023 yılında belki yüzde 10’u kapanacak. Ama Türkiye geneline bakarsak yüzde 40’ı bulacak” dedi.