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İl Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden şahıs gözaltına alındı

i̇l milli eğitim müdürünü tehdit eden şahıs gözaltına alındı
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Kayseri’de, İl Milli Eğitim Müdürünü ölümle tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde tekniker olarak görev yapan A.A., bakanlık müfettişleri tarafından yapılan soruşturma neticesinde farklı bir ile görevlendirildi. Yer değişikliği ile ilgili tebliğ yapılması istenilen A.A., duruma tepki gösterdi. Sabah saatlerinde kurumun önüne gelen A.A., tehditler savurmaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’i de ölümle tehdit ettiği iddia edilen A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

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