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İl Jandarma Komutanı trafik denetiminde

i̇l jandarma komutanı trafik denetiminde
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İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, trafik denetimine katıldı.

Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı önünde Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, Jandarma Trafik Timleri ve Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit’in katılımıyla trafik kontrolü yapıldı. Trafik kontrolünde sürücülere trafik kazalarının önlenmesi için hız, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği konulu bilgilendirme broşürü, ayrıca kontrol noktasına gelen okul servis araçları denetlenerek, öğrencilere jandarma boyama kitabı dağıtıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin vatandaşlarında desteği iel daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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