İl Jandarma Komutanı Altın Göreve Başladı

Atama Kararı ile Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın göreve başladı.

Konu ile ilgili Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Cumhurbaşkanlığı’nın 23 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/423 Sayılı Atama Kararı ile Malatya İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın 1 Eylül 2021tarihi itibariyle göreve başladı.”

ERCAN ALTIN KİMDİR?

1968 yılında Konya’nın Karapınar ilçesinde doğmuş, 1987 yılında Jandarma Astsubay Sınıf Okulundan mezun olmuştur. 1987-1994 yılları arasında Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando Okulu ve Komando Taburlarında Tim ve Takım Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1994 yılında teğmen rütbesiyle Jandarma Subay Okulundan mezun olmuştur.

Jandarma Subayı olarak; 1995-1998 yılları arasında Kırklareli Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Tabur Komutanlığında Hizmet Destek Bölük Komutanlığı, 2000-2006 yılları arasında Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, 2006-2008 yılları arasında Erzincan İliç İlçe Jandarma Komutanlığı, 2008-2009 yılında Ankara Sincan Cezaevi Tabur Komutanlığında Sevk Bölük Komutanlığı, 2009-2010 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığında GKK Kısım Amirliği, 2010-2014 yılları arasında Asayiş Daire Başkanlığında Ceza ve Tevkifevleri Şube Müdürlüğü, 2014-2016 yılları arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı Öğretim Kurul Başkanlığında Jandarma Meslek Dersleri Öğretmenliği, 2016-2018 yılları arasında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevlerini yürüten Ercan ALTIN 2016 yılında Albaylığa terfi etmiştir. 2001-2002 yılları arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Yabancı Diller Bölümünde İtalyanca Dil Kursunu bitirmiş, 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halkla İlişkiler dalında Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Kd.Alb. Ercan ALTIN, 2018 yılı genel atamalarında Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanı olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

(Haber Merkezi)