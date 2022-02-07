i̇l emniyet müdürlüğü yakınında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü yakınındaki otobüs durağında unutulan valiz polisi alarma geçirdi.

Karabük-Safranbolu karayolu Balıklar Kayası mevkiindeki otobüs durağında şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü karşısında olan durağa gelen ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek kimsenin yaklaşmaması için tedbir aldı. Çift yönlü olarak trafiğin durdurulduğu bölgede bulunan valiz bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı. Paniğe neden olan valizin içerisinden ise erkek kıyafetleri çıktı. Yol yeniden açılırken, polis valizi unutan şahısla alakalı inceleme başlattı.