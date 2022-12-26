“İktidara geleceğiz devleti adaletle yöneteceğiz”

Akçadağ-Der’in ziyaretinde konuşan Türkiye Değişim Partisi Malatya İl Başkanı Ali Karakuş, “Türkiye Değişim Partisi iktidara hazır bir partidir. İktidara geleceğiz, devleti liyakat ve adaletle yöneteceğiz” dedi.

Ziyarette Akçadağ Derneği Genel Başkanı Murat Maskar dernek hakkında Başkan Karakuş’a bilgi verdi.

“Akçadağ dayanışma derneği 2019 yılında kurulan bir dernek” diyen Maskar, şunları kaydetti:

“Kurulduğu günden itibaren dernek olarak kültürel, sosyal ve ekonomik olmak üzere 300’e yakın faaliyet gerçekleştirdik. Dernek olarak faaliyetlerimizi şubelerimiz aracılığıyla yürütürken ana merkez olarak da şubelerimizin organize edilmesine önem verdik. Şu anda üç şubemiz hali hazırda çalışmalarına devam etmekte ve diğer şubelerimiz için de talep doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Malatya da binin üzerinde STK mevcut ancak bu STK’lar kâğıt üzerinde varlığını devam ettiren kurumlardan öteye gidememişlerdir. Bizler ise bu durumu değiştirerek dernek faaliyetlerine ve çalışmalarına ağırlık verdik. Bu alanda farkındalık yarattık ve farkındalık yaratmaya da devam ediyoruz. Gün geçtikçe büyüyor ve gelişiyoruz. Bu süreçte tabi ki üye sayımızda da artış oluyor ve bu artışla birlikte daha fazla insana dokunmaya da devam ediyoruz.”

“ÇALIŞMALAR TAKDİRE ŞAYAN”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Değişim Partisi Malatya İl Başkanı Ali Karakuş ise, “Akçadağ Derneği’nin faaliyetlerini yakinen takip etmekteyiz. Hakikaten verimli çalışmaları takdire şayandır. Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül’ün takdirleri ile çok kısa bir zaman içinde parti il başkanlığına getirildim. Kısa zamanda teşkilat şemamızı tamamlayarak hazır hale gelmiş durumdayız. Bugün seçim olsa TDP Malatya İl Başkanlığımız ve ilçe teşkilatlarımız hazır durumdadır. Türkiye Değişim Partisi iktidara hazır bir partidir. İktidara geleceğiz, devleti liyakat ve adaletle yöneteceğiz. Türkiye Değişim Partisi tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim demektir. Türkiye’yi varlığa, berekete, adalete ve huzura, kavuşturacak olan parti, Türkiye Değişim Partisi’dir” ifadelerine yer verdi.