İklim Değişikliği Eylem Planı 2. Paydaş Çalıştayı Gerçekleştirildi

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Dünya genelinde bir ham madde sıkıntısı yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Ali Sınağ, “Atık aslında çok değerli bir ham madde. Bu ham madde sıkıntısı günümüzde süper güçler olarak adlandığımız ülkeleri bile etkisiz hale getirdi.” dedi.

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği sorununa karşı çözüm önerileri ortaya koymak ve bu çözüm önerilerine uygun eylem planı oluşturmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı 2. Paydaş Çalıştayı’ düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sınağ’ın konuşmacı olarak katıldığı çalıştaya Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Demez, Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, kurum müdürleri ve temsilcileri, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi akademik personelleri, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Şube Müdürleri, Belediye Şirketleri Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

“İKLİMLE MÜCADELE BİLİNCİNİN OLUŞMASI ELZEMDİR”

Programın açılış konuşması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları ile 22.07.2022 tarihinden itibaren Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı Projesini başlattık, ilimizde daha önce böyle bir çalışma yoktu. Küresel ölçekte görülen iklim değişikliğine bağlı olarak ilimizde de hissedilen kuraklık, tarımsal üretimin düşmesi, yağış rejimi ve mevsimsel geçişlerin değişmesi ile birlikte olabilecek afet ve riskler ön görülerek ‘İklim Eylem Planı’ kapsamında kentimizi bu koşullara fiziken hazırlamak için iklim değişikliğine karşı eylem planı ve uyum çalışmalarına gereken önemi vermemizi zorunlu kılmıştır. Yine büyükşehir belediyesi olarak Malatya ili iklim değişikliği planı eylem projesini sonuçlandırarak Malatya ölçeğinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ancak altının çizilmesi gereken önemli husus, böylesine çok önemli bir küresel krizde, bireysel veya birkaç şehirde yapılan çalışmalarla baş etmek mümkün değildir. Tüm yerleşim birimlerinde, tüm şehirlerimizde ve tüm dünyada iklimle mücadele bilincinin oluşması elzemdir. Çünkü dünya üzerinde bulunan tüm canlıların iklim krizi ile karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda iklim değişikliği eylem planımızın en önemli ayaklardan biri olan çalıştaylarımız büyük bir anlam ve önem taşımaktadır. Daha önce düzenlediğimiz seminer ve 1. Çalıştay’dan sonra yapacağımız çalışmalarda iklim değişikliği ile ilgili fikri olan herkesin katkı vermesini bekliyoruz. Çalıştayımızın başarılı geçmesini diliyorum, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Demez ise, çalıştayın Malatya ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek bu tür çalışmaların devamının gelmesi temennisinde bulundu.

“BİZ ATIĞA MECBURUZ”

Atık, geri dönüşüm ve bunların iklim krizine olan etkileri hakkında bilgi veren Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sınağ, “Atık aslında çok değerli bir ham madde. Atık kelimesinin altında sanki olumsuz bir imaj yatıyor ama aslında şu an biz atığa mecburuz. Dünya genelinde birçok sektörde ham madde sıkıntısı çekiyoruz özellikle son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna Krizi ile bu sıkıntı doruğa ulaştı. Bu sıkıntı günümüzde süper güçler olarak adlandığımız ülkeleri bile etkisiz hale getirdi. Geçen çalıştayda Malatya ve Türkiye’nin 20 ve 40 yıl sonrasını konuşmuştuk ve demiştik ki Malatya’da kuraklık artıyor. Bu bir tehlike riski ve tehlike risklerinin hepsi birbirini tetikliyor. Bu konuda ve iklim değişikliği ile mücadele de multidisipliner bir yaklaşımla gerçekten herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor gerekiyor” dedi.

Çalıştayın amacının katılımcıların İklim Değişikliği hakkındaki görüş ve düşüncelerini almak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Sınağ, iklim değişikliğinin nedenleri ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.