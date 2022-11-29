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Anasayfa / Gündem / İklim değişikliği çalıştayı düzenlenecek

İklim değişikliği çalıştayı düzenlenecek

İklim değişikliği çalıştayı düzenlenecek
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İklim değişikliği çalıştayı düzenlenecek

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği sorununa karşı çözüm önerileri ortaya koymak ve bu çözüm önerilerine uygun eylem planı oluşturmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı 2. Paydaş Çalıştayı’ düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan çalıştayda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sınağ konuşmacı olarak yer alacak. 30 Kasım 2022 Çarşamba günü 2’ncisi düzenlenecek olan çalıştayda Büyükşehir Belediyesiyle birlikte paydaş kurumlar katılım sağlayacak.

5 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı 1. Paydaş Çalıştayı’nın sonrasında 2’ncisi düzenlenecek olan çalıştay, 30 Kasım Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Nikâh Salonunda 08.30 – 12.00 saatleri arasında yapılacak. (Bülten)

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