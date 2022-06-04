İki kez küme düşürdü, 318 milyon borçla ibra edildi!

Vallahi PES!

Yeni Malatyaspor Mali Genel Kurul Toplantısı’nda sürpriz yaşanmadı. Sarı kırmızılı kulübü ikinci kez küme düşüren ve Malatyalılar nezdinde güven kaybeden Adil Gevrek 318 milyon TL borçla kendisine yakın delegelerin oylarıyla ibra edildi. Toplantının yapıldığı salonun girişinde taraftarlar Gevrek’i protesto ederken, Gevrek’e salona girişte ve çıkışta polisler eşlik etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor’un 2021-2022 sezonu Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda yöneticiler, delegeler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen Mali Genel Kurul Toplantısına Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz katılmazken yerine gazeteci Duran Özkan vekalet etti.

Toplantının açılışı için İstiklal Marşı’nın okunacağı esnada Duran Özkan’ın “Ulu Önder Atatürk ve Türk devrim şehitleri için sizleri birer dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum” sözleri salonda kısa süreli gerginliğe neden oldu. Özkan’ın söylemine karşı salonda yer alan gazeteci Ali Er’den ‘şehitler için diyeceksin ne demek devrimci şehitler için böyle bir şey olamaz’ tepkisi gelince Özkan, Özkan, “Bunun için kızmanıza gerek yok, Türkiye Cumhuriyeti ve Ulu önder Atatürk’ün devrimleri için dedim siz yanlış anladınız. Kusura bakmayın arkadaşlar özür diliyorum. Bu tartışmaya açılacak bir konu değil tüm şehitlerimiz için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum” dedi.

“ADAM KIZGIN, TAKIMI YENİLİYOR, DÜŞMÜŞ. BİZİ Mİ ALKIŞLAYACAK?”

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından yönetim kurulu adına söz alan Başkan Adil Gevrek bir konuşma yaptı. Görev yaptığı 8 yıllık dönem içinde mali kongrelerde yaptığı konuşmaları hatırlatan Gevrek, “Burası delegelerin hesap soracağı yer. Eleştirilecekse de konuşulacaksa da önerilerin dinleneceği yerdir. Gönül isterdi ki bizi eleştirenler de özellikle delege olanlar, siyasilerimizin hepsinin burada olmasını isterdim. Hep beraber, gerekirse hesap sorulacaksa o hesabında sorulmasını isterdim. Yapılacak bir şey varsa onun da yapılmasını isterdim. Önerileri varsa önerilerini de dinlemek isterdim” sözlerini kullanarak toplantıya katılmayan Malatya milletvekillerine ve belediye başkanlarına sitemde bulundu.

Yeni Malatyaspor’un menfaatleri için kavga dahi edilecekse hep beraber edilmesi gerektiğini söyleyen Gevrek, sarı kırmızılı kulüp için tek ortak paydada hareket edilmemesini eleştirdi. Taraftarların kendisine yaptığı eleştirilerin haklı bulan Adil Gevrek, “Bazen taraftarlar kızıyor, bağırıyor ben onların hepsini görüyorum biliyorum. Aslan onlara küsmüyorum. Çünkü adam kızgın, takımı yeniliyor, düşmüş. Bizi mi alkışlayacak? İfadelerini kullandı.

“VARSA SIKINTI, BENİM SORUMLUSU”

Sarı kırmızılı kulübün Süper Lig’e veda etmesinden dolayı üzgün olduğunu aktaran Gevrek, taraftardan helallik isteyerek, “Hepsinden özür diliyorum. Ne olursa olsun doğrusuyla, yanlışıyla bu kulübün başkanıysam sorumlusu benim. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Bu takım düştü, bu düşmenin sorumluluğunu evet tabi ki ben üzerime alacağım. Sebepleri var mı? Etkenleri var mı? Bunları tek tek hepsini burada tartışırız. Ama şurada sorumluluğu üzerime alabilecek kadar, sizin desteklerinizle geldim. Siz alkışladınız. Siz her yerde takım şampiyon olunca yanımda oldunuz. Takım düşerken de bu sorumluluğu almayacak bir kişi değilim. Ama hiçbir zaman şampiyon olurken de UEFA’ya giderken de asla ben yaptım demedim. Taraftarımızla, camiamızla hep birlikte başardık. Varsa sıkıntı, benim sorumlusu diyorum” diye konuştu.

Siyasilerle, belediye başkanlarıyla ve futbolcularla arasının bozuk olduğunu anımsatan Adil Gevrek, “Ben eğer şahsi menfaatimi düşünseydim, hiçbir siyasetçiyle kötü olmazdım. Ben bedel ödeyeceğimi bile bile Malatyaspor’un menfaati için her zaman karşılarında durdum. Bugün de duracağım. Çünkü iyi günde vardınız. Ama kötü günde yoksunuz. Bugün takım düşmüş neredesiniz? Gelin burada hesabını sorun” sözleriyle bir kez daha siyasileri Yeni Malatyaspor’a destek vermemekle suçladı.

“Paralar nerede? diyenler var”

Kulüp borcunun son iki yılda neden arttığını da açıklayan Adil Gevrek, “6 yıl bu kulübü borçsuz götürdüm. Ta ki andeminin olduğu sezona kadar. Pandeminin olduğu sene neden bu borç oldu? Buralara nasıl gelindi? Hepsine burada tek tek cevap vereceğim. ‘Paralar nerede?’ diyenler var. ‘Bu borç nasıl oldu’ diyenler. Bu borç nasıl buraya çıktı?’ diyenler. Evet, bugün Yeni Malatyaspor’un 318 milyon küsurat borcu var. Ciddi bir borç. Sürdürülebilir mi? Sürdürülebilir. Bunların hepsinin çalışmasını yaptık. Elimizde olan varlıklarla, elimizde olan genç oyuncularla, baktığımız zaman bu borç 10 milyon Euro’ya kapanır. O sözü ben veriyorum. 10 milyon Euro’yu bir araya getirir biz bu borcu kapatırız” ifadeleriyle güven kaybettiği camiaya umut dağıtarak destek görmesi halinde göreve devam sinyali verdi.

“BU BORCU BEN Mİ YAPTIM?”

3 ay önce divan kuruluna 262 milyon TL borç olduğunu açıkladıklarını ancak aradan geçen sürede bu rakamın kur farkıyla birlikte arttığını savunan Adil Gevrek, “Bunu hem belediye başkanımız hem de divan kurulu gördü. Ama bu borç yüzde 90, yüzde 95 tahmini borçtu. Çünkü 31 Mayıs’a kadar başka şeyler vardı. Şimdi bu borç 318 milyon. Sadece 3 ay içerisindeki kur farkı 33 milyon. Ve diğer maç başları. Tablo burada hepsi burada. Hepsi açık açık ortada. Başka bir şey daha var. Bizim tüzüğümüz gereği, yüzde 10 aşılırsa bu borçtan yönetim sorumlu. Biliyorsunuz değil mi? Böyle bir sorumluluğumuz ve böyle de bir borcumuz var. Öyle mi? Şimdi bunların hepsini tek tek tartışırız. Şu tüzükte varsa sebep olduğumuz borç buyurun mahkemeye ver. Hepsini tek tek inceleyelim, hesaplayalım. Şimdi bu borcun sadece kur farkı 155 milyon. Bu borcu ben mi yaptım değerli arkadaşlar? Federasyondaki hak edişimizden kesilen para 115 milyon küsurat. Şimdi hepiniz hesap kitap yapmayı seversiniz. Açın elinizde telefonlarınız varsa hesaplayın. Bir toplayın bakalım. Ne kadar borç? Kim yapmış? Peki bunlar kayıtlı mıdır? Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlıdır. TFF’de kayıtlarda vardır. Kurun ne kadar çıktığı kayıtlardadır” diye konuştu.

“BENDE İNŞAATÇIYIM”

Adil Gevrek, tesislere ve stadyuma ne kadar para harcandığını kendisinin de inşaatçı olduğunu örnek vererek konuşmasının devamında şunları söyledi: Biz geldiğimizde ne yaptık? Tesisleri, stadımızı, stadımız bitmemişti. Sahamız yoktu. Tesisimiz yoktu. Buradaki inşaatçı arkadaşlarımız bilir, ben de inşaatçıyım. Kaba inşaatı yaparsın, kaba inşaat yüzde 30’dur. Geri kalan ince işlerdir. Biz buraya para harcadık. Yaklaşık o zaman 5 milyon 800 bin Euro. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Çünkü biz Süper Lig’e çıktığımızda 17 milyon 100 bin Euro alıyorduk. UEFA’ya giderken 15 milyon Euro aldık. Bu sene ligde kalan Sivas ve Kayseri 4 milyon Euro aldı. Aradaki farkı görüyor musunuz? O günden bugüne Türk futbolu nereden nereye gidiyor? Şimdi bunlara baktığımızda bu borç istemediğimiz bir borç. Bu sürdürülebilir mi? Birlik beraberlik içinde evet. Ama ciddi bir borç.

“BENİ ÇAĞIRIN, GEREKİRSE HESAPTA SORUN”

Siyasilere ve belediye başkanlarına bir kez daha yüklenen Gevrek, tehdit edilmesine rağmen Yeni Malatyaspor’un menfaatlerini savunmaya devam edeceğini söyledi. Kongreye gelerek sorumluluk aldığını kongreye gelmeyenlerin sorumluluktan kaçtığını kaydeden Adil Gevrek, Sayın milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, iş adamlarımız siz iki sene önce toplanıyordunuz? Bir araya gelebiliyordunuz? Adil Gevrek istifa etsin diye toplanıyordunuz. Şimdi de bir araya gelin toplanın, beni de davet edin. Hatta siz biraz tepeden bakıyorsunuz ya, biraz da hesap sorar gibi yapın. Beni çağırın, gerekirse hesapta sorun. ‘Arkadaş bu borç neyin nesidir?’ deyin. Ben size tek tek anlatayım. Bu borcun ne olduğunu. Bakayım ikna oluyor musunuz? Olmuyor musunuz? Bakayım gerçekleri kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Ondan sonra bir araya gelelim, bunun içinden nasıl çıkabiliriz? Onun hesabını yapalım. Ama sizin derdiniz o değil ki. Herkes üzerindeki sorumluluğu atıyor. Ben bugün burada sorumluluğu üzerime alıyorum. Ama siyasetçi ne diyor? Sağ da sol da dengeyi sağlayayım. Ya çık ‘iyisiyle de kötüsüyle de Yeni Malatyaspor’un taraftar gibi yanındayım’ de. ‘2. Lig’de de amatöre düşse de yanındayım’ de. Bunu diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Bunu diyen taraftar var ama siz yoksunuz. Bunu ben söyleyince kızıyorlar. Kızmakla da kalmıyorlar. Farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben buradayım açık açık söylüyorum. Tehdit mi ediyorsunuz. Ben buradayım. Yeni Malatyaspor’un menfaati için burada olduğum sürece asla bildiğim inandığım hiçbir şeyden geri adım atmayacağım. Konuşacaklarımı konuşacağım.