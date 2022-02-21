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Anasayfa / Asayiş / İki katlı evin çatısı alev alev yandı

İki katlı evin çatısı alev alev yandı

i̇ki katlı evin çatısı alev alev yandı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Çatı katının adeta alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Adapazarı İkizce Müslim Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen çatı, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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