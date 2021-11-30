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İki katlı ev kurşunların hedefi oldu

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i̇ki katlı ev kurşunların hedefi oldu
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İki katlı ev kurşunların hedefi oldu

Malatya’da iki katlı müstakil bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 05.30 sularında Belli Sokak içerisinde bulunan S.Ç.’ye ait 2 katlı müstakil eve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı olayda ikametin duvarına çok sayıda saçma isabet etti. İhbar üzerine olay yer polis ekipleri sevk edilirken, olayın gerçekleştiği sokakta detaylı inceleme yapan ekipler bir adet tüfek kartuşu buldu. Olayla ilgili ifadesine başvurulan ikamet sahibi S.Ç. 05.30 sularında 2 el silah sesi duyduğunu belirterek, dışarı çıkmadığı için kimseyi görmediğini söyledi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(İHA)

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