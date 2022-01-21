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İki katlı ahşap ev yarım saatte kül oldu

i̇ki katlı ahşap ev yarım saatte kül oldu
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Sinop’ta çıkan yangında 2 katlı bir ahşap ev, yarım saatte küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Sazak köyünde Cemil Çalışan’a ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. Yarım saatte ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Gerze Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahalenin ardından soğutma çalışmalarına yürütüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi komşuların telefonuna yansıdı.

Yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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