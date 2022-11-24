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Anasayfa / Asayiş / İki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

İki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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İki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

 

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde odun yüklü iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

 

Kaza, 16.45 sıralarında Yazıhan Fethiye-Alican Mahallesi Karabel mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ü. (25) idaresindeki 44 KL 946 plakalı odun yüklü kamyon freni patlaması sonucu önünde ilerleyen bir başka odun yüklü C.A. (36) yönetimindeki 44 NE 763 kamyona arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan M.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan M.Ü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

 

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