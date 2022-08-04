İki bakan futbolu yönetenlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği’yle kulüplerin ekonomik sıkıntılarını görüşmek üzere bir araya geldi.

HABER MERKEZİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile birlikte kulüp temsilcileriyle yaptıkları görüşmeyle alakalı, “Futbol gündemli bir toplantıydı. Onların bu anlamdaki sorunları, güncel meseleleri ve her şeyden önemlisi sporun, futbolun yarınları adına her zamanki gibi ortak aklı ortaya koyan, farklı görüşleri masaya yatırdığımız bir önemli toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Yeni sezonun hayırlı olmasını da dileyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Cuma günü yeni bir sezon başlıyor. Bu sezon tüm futbol camiası için hayırlı olsun. Başarılarla dolu olsun. Taraftara, yöneticiye, sporcuya ve tüm paydaşlara saygının sevginin en üst düzeyde olduğu bir sezon olsun. Avrupa’da ülkemizi temsil eden kulüplerimiz, onların da mücadeleleri devam ediyor. Kura süreçleri tamamlandı. Onlara da başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.

Bakan Nebati: “Kulüplerimizin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdik”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulüplerimizin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdik. Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.