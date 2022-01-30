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İki aracın çarpıştığı kazayı 5 kişi şans eseri yara almadan atlattı

i̇ki aracın çarpıştığı kazayı 5 kişi şans eseri yara almadan atlattı
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Afyonkarahisar’da kırmızı ışık ihlali yüzünden hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatılırken, toplamda 5 kişinin bulunduğu araçlardakiler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Yenice Mahallesi Efeli Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G., yönetimindeki 03 AAT 362 plakalı hafif ticari araç kavşakta E.A.’nın kullandığı 26 UN 546 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç olay yerinden yaklaşık 50 metre ilerde durabildi. Kazanın ardından araçlarda bulunan 5 kişi olayı yara almadan atlatırken, kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kırmızı ışık ihlali yüzünden kaynaklanan kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Öte yandan, iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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