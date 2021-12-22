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İki Aile Arasında Silahlı Kavga Çıktı! 4 Yaralı

i̇ki aile arasında silahlı kavga çıktı! 4 yaralı
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İki Aile Arasında Silahlı Kavga Çıktı! 4 Yaralı

Elazığ’da iki aile arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1’i çocuk, 2’si kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Olay, Merkeze bağlı Yeni Mahalle Işık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile evlerinin önünde alacak verecek mevzusundan dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Kavgada, 1’i çocuk 2’si kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olayı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı.(İHA)

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