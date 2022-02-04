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Anasayfa / Asayiş / İkametlerinden zula çıkmıştı: 2 tutuklama

İkametlerinden zula çıkmıştı: 2 tutuklama

i̇kametlerinden zula çıkmıştı: 2 tutuklama
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince durumlarından şüphelenilerek ikametlerindeki gerçekleştirilen aramalarda; uyuşturucu madde, tabanca, av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirilen üç şahıstan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hendek ilçesinde jandarma ekipleri arkadaş olan S.Ç., H.K. ve T.Ö. isimli 3 şahsın durumundan şüphelendi. Şüphe üzerine harekete geçen ekiplerce şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 1 adedi el yapımı olmak üzere 4’ü kurusıkıdan çevirme toplam 5 adet tabanca, tabancalara ait 160 tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL para, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 70 gram metamfetamin maddesi, yaklaşık 10 gram esrar maddesi, 31 adet extacy uyuşturucu hap ile 6 adet telefon ele geçirildi. Operasyonda 1’i kadın olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. isimli kadın, savcılıkta alınan ifadesi ardından serbest bırakılırken, S.Ç. ve H.K. isimli şahıslar ise mahkemede yapılan sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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