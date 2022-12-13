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Anasayfa / Sağlık / İhsan Koca’nın acı günü

İhsan Koca’nın acı günü

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’nın eniştesi Abdülmuttalib İpek geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İhsan Koca’nın acı günü
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Kaza, 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen Abdülmuttalib İpek’e (67) geri geri manevra yapan B.S. idaresindeki 12 AK 958 plakalı kamyon çarptı. Kazada kamyonun altında kalan şahıs ağır yaralandı. ihbar üzerine bölgeye çağrılan ambulansla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdülmuttalib İpek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü kazada hayatını kaybeden Abdülmuttalib İpek’in şehir mezarlığında defin edileceği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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