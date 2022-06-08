İHRACAT RAKAMLARI SEVİNDİRDİ

20 milyon 246 bin dolar gelir elde edildi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, mayıs ayı kuru kayısı ihracat rakamlarını açıkladı. Özcan, “Mayıs ayı içerisinde toplamda 3 bin 616 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte 20 milyon 246 bin dolar da gelir elde etmiş olduk” dedi.

MTB Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret Borsası’nda basın açıklaması yaparak mayıs ayı kuru kayısı ihracat rakamlarının bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Özcan, mayıs ayında 3 bin 616 ton kuru kayısı ihraç ederek 20 milyon 246 bin dolar girdi sağladıklarını söyledi. Ayrıca 2022’nin ilk 5 ayında 28 bin 368 ton kuru kayısı ihracatı yaptıklarını belirten Özcan, ihraç edilen kuru kayısıdan 144 milyon 72 bin dolar da gelir sağlandığını ifade etti.

1 Ağustos 2022’de yeni sezonun başlayacağını söyleyen Özcan, “Mayıs ayı içerisinde toplamda 3 bin 616 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte 20 milyon 246 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 1 Ağustos 2022 tarihi alanında yapmış olduğumuz ihracatı biz sezon olarak değerlendiriyoruz” sözlerini kaydetti.

“İHRACAT RAKAMLARIMIZ ÇOK SEVİNDİRİCİ”

Geçen sezondan bu yana 74 bin 762 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerinden de bahseden Başkan Özcan, “1 Ağustos 2021 ile 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında yani 10 aylık süre içerisinde toplamda 74 bin 762 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraberde 340 milyon 706 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. İhracat rakamlarımız çok sevindirici. Geçtiğimiz yıla oranla baktığımız zaman geçen yıl 78 bin 353 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 260 milyon 115 bin dolar gelir elde etmişiz. Miktar olarak 4 bin ton geçen yılın gerilerine gitmemiş olmamıza rağmen ihracat gelirlerimizde 10 aylık süre içerisinde 80 milyon yani 600 bin dolar bir fark oluştu. Bu da önemli rakam aradaki farkta ihracat gelirlerimizi ne kadar arttırdığımız da ortaya çıkmış durumda” açıklamasını yaptı.

100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedeflerine emin adımlarla yaklaştıklarının altını çizen Özcan,” Haziran ayı ve Temmuz aylarındaki ihracat rakamlarımızla beraber 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir hedefini de yakalamak için çalışmaya devam ediyoruz. 2022 yılının ilk 5 aya da baktığımız zaman 28 bin 368 ton kuru kayısı ihracatı yapmışız 144 milyon 72 bin dolar da gelir elde etmişiz” kelimelerine yer verdi.

“ÇİN’DE 5 BİN TON SINIRINI AŞMIŞ OLACAĞIZ”

“Özellikle natürel ürün ihracatında bizim için en önemli pazarların başında gelen Uzak Doğu pazarlarından Çin’e de bu 10 aylık süre içerisinde 4 bin 639 ton ihracat gerçekleştirmişiz” diyen Özcan, ifadelerine şu şekilde devam etti:

“Bunu karşılığında da 14 milyon 46 bin dolar da gelir elde etmişiz. Çin bizim için önemli olma noktasındaki yerini koruyor. Özellikle Çin’e yaptığımız ihracatın tamamı natürel ürün yani gün kurusu diye adlandırdığımız ürün. Çin, pazarını bu yıl 5 bin ton ihracatla kapatmayı planlıyoruz. Haziran ve Temmuz aylarında yapacağımız ihracatla da Çin’de de 5 bin ton sınırını da aşmış olacağız.”

Tahmini, kuru kayısı rekoltesi ile alakalı önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceklerini söyleyen Özcan, “Tahmini kuru kayısı rekolte çalışmalarıyla ilgili sahadaki çalışmalar sona erdi. Sahada Tarım İl Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonun çalışmaları sona erdi. Tarım İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek toplantı ile nihai sonuca ulaşıp kamuoyunu bilgilendirmeyi umut ediyoruz” dedi.