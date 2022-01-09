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Iğdır’da kaza anı kamerada

iğdır’da kaza anı kamerada
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Iğdır’da dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazası, kent güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde park halindeki kamyonet sürücüsü, ana cadde üzerinde seyreden ve park etmek için sağa yanaşan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Kamyonet sürücüsünün arkasına bakmadan aniden yola çıkması ve dikkatsizliği yüzünden maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza anı kent güvenlik kameralarına yansıdı.

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