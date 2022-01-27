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Anasayfa / Asayiş / Iğdır merkezli göçmen operasyonunda 4 tutuklama

Iğdır merkezli göçmen operasyonunda 4 tutuklama

iğdır merkezli göçmen operasyonunda 4 tutuklama
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Iğdır merkez olmak üzere 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 8 ay süren planlı çalışma sonrası, Iğdır merkez olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Erzincan, Ağrı ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalanırken, 14 şüpheli şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli şahıstan, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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