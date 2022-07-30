İğdenin şifalı taneleri

MUTLU SARIGÜL

Vücudun C vitamini eksikliğini karşılayan İğde, özellikle kemik kırık, çatlaklarını tedavi etmeye yardımcı olan eşsiz bir meyvedir. Aktar Ümit Öztürk, iğdenin lif bakımından zengin, önemli bir kalsiyum kaynağı olduğunu söyledi.

Yol kenarlarında çoğu zaman rastladığımız iğde ağaçlarının meyvesi tam bir sağlık deposu. Lif bakımından zengin olan iğdenin meyvesi hakkında bilinmeyenleri anlatan Aktar Ümit Öztürk, önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürk, iğdenin hemen hemen her yerde yetiştiğine dikkat çekerek, meyvesinin sağlık alanında birçok faydası olduğunu söyledi.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Öztürk, iğdenin bilinmeyen faydalarını şu şekilde kaydetti:

“İğde, böbrekleri ısıtır ve hemoroidi tedavi eder. Öksürüğe iyi gelir. Egzamaya iyi gelir. Kollar ve bacakları güçlendirir. İğde, akciğerinin enfeksiyonu kurutup, sulanmasını tedavi eder. Vücudun C vitamini eksikliğini karşılar. İdrar kaçırma hastalığına iyi gelir. Özellikle kemik kırık, çatlaklarını tedavi etme yardımcı ve eşsiz bir meyvedir. Sivilce ve siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur. Yaraları ve ödemi iyileştirir. Güçlü bir antioksidan etkisi vardır. Tansiyonu düzenler, yüksek tansiyon riskini en hafife indirir. Lif bakımından zengindir. Kalsiyum kaynağıdır. Migreni tedavi etmede yardımcı olur. İştah azaltıcı etkisiyle, zayıflamaya yardımcı olur.”