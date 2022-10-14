İFFET

FERASAET DERSLERİ-17-

Yüce Rabbim hepimizi diline, eline ve beline hâkim olan edepli insanlardan eylesin.

Bu yazımızda ele alacağımız konu İFFET. İffet; yeme içme ve cinsî arzu konusunda ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak suretiyle kazanılan erdem dir.

İslamın ve Müslümanların en üstün özelliğidir iffetli olmak .

İffet, örtünme ile başlar. Allah (C.C) kadınlar için el ve yüz hariç baştan ayağa örtünmeyi emretmiştir. Erkeklerin tesettürü ise Hz. Ali’nin tanımı ile göz kapaklarıdır. Örtünmeyen kadınlara bakmamaktır.

Tesettür sadece örtünmek değil örtüde âdâba tam riayet etmektir. Kadının bütün süslerini gizlemesi, vücut hatlarını belli etmemesidir.

Tesettür aynı zamanda bir davranış tarzıdır. Kadınların ve erkeklerin sohbet ortamlarda bulunmaması, şakalaşmamasıdır. Cinsel çağrışımda bulunulabilecek söz ve davranışlardan kaçınmalarıdır.

Tesettür; kadınların, erkeklerin olduğu ortamlarda seslerini inceltmek, aşırı gülmek ve şuh kahkahalardan kaçınmasıdır. Erkeklerin ise kadınlara karşı flörtleşme anlamına gelecek sözlerden ve davranışlardan uzak durmalarıdır.

Tesettür; birbirlerine na mahrem olan bir erkek ve bir kadının kapalı bir mekanda yalnız kalmalarını da yasaklar. Kadınların ve erkeklerin birbirleri ile lüzumsuz, sohbeti uzatan konuşmaları da doğru değildir. Aile ziyaretlerinde bile sohbet ve tanışma kısa tutulmalı sonrasında haremlik ve selamlık uygulaması yapılmalıdır. Takvaya en yakın olan da budur.

İffetin unutulduğu mekanlardan biri de düğünlerdir. Düğünlerde kadınlar ve erkeklerin eğlenme mekanlarının ayrı olması ısrarla talep edilmelidir. Onların bir arada eğlenmesi haram olan ve kesinlikle İslam’ın yasakladığı bir durumdur.

Düğünler insanların en neşeli günleridir. Eğlenmek, oynamak, müzikli ortamların olması elbette ki doğaldır. Ancak bir arada eğlenmek, el ele tutuşarak halaya girmek bir mümin kadın ve erkek için Allah(C.C)’ın razı olmayacağı bir davranıştır. Bu konu tüm Müslümanların derdi olmalıdır. Bulundukları köy, kasaba veya şehirlerde kadın ve erkeğin ayrı yerlerde olacağı eğlence mekanlar tesis edilmelidir.

İffetin ihlal edildiği konulardan biri de bekârların yaşadığı evlerdir. Bekâr erkeklerin evlerine kızlar, bekâr kızların evine erkekler giremez. İslam’ın haram kıldığı bu hususa riayet etmek tüm Müslümanlar için en temiz olandır.

Her mekânda iffet ve tesettür gözetilmelidir. İş yerinde, çarşıda, pazarda, otobüste, sokakta ya da başka bir mecliste kadınlar örtünmeye, sohbeti kısa tutmaya özen göstermeli, erkeklerde örtülü yada örtüsüz kadınlara ısrarlı bakışlardan ve laubali davranışlardan kaçınmalıdır.

Kadınların erkeklerin olduğu ortamlarda şarkı, türkü söylemeleri erkeklerin de onları dinlemeleri haramdır. Mezuniyet törenleri, doğum günleri vs bilumum eğlencelerde kızlar ve erkelerin birlikte şarkılar söyleyip hoplayıp zıplamaları iffete aykırıdır.

Kadın ve erkek arasındaki sohbet ve konuşma bir mesai ya da iş çerçevesinde olmalı, şeri sınırlar dışına çıkan edepten uzak bir noktaya gitmemelidir. Sözlü de olsalar nişanlı da olsalar bu durum geçerlidir. Ancak evlilik planı yapan gençler topluma açık bir alanda baş başa konuşup aşırıya kaçmadan sohbet de bulunabilirler.

Sosyal medyada da durum farklı değildir. Gerçek hayattaki kurallar sanal platformlarda da geçerlidir. Allah (C.C) her şeyi görür ve yaptıklarımızı bilir ve unutmayalım O en iyi hesap sorucudur.

Kıymetli okur bu yazımızda biraz alışılmışın dışına çıkarak bazı şeyleri çok açık ve seçik bir biçimde anlatma yoluna gittik. Bunun bir ihtiyaç olduğundan hareketle yaptık. Zira insanlar yaptıkları hayasızlık ve iffetsizliğin aynı zamanda günah olduğunu kabul etmiyorlar, bundan rahatsız da değiller. Dahası ahlaksızlık o kadar yaygınlaştı ki edep dışı davranışlar normal görülmeye başlandı. Birbirimize Hakkı tavsiye edemez hale geldik.

Feraset yazı dizimizin bu bölümünde iffete değindik. Zira ferasaet kalp aynasını hayasızlık çamuru ile kirletmeyenler içindir. Feraset zinaya yaklaşmamakla beraber gözün zinasından da uzak durmaktır. Feraset eline , gözüne olduğu gibi kalbine de oruç tutturan nefsin aşırılıklarına zincir vuranların özelliğidir. Hayasızlık ve iffetsizlikle kirlenmiş bir kalp ne gerçeği ne de geleceği görebilir.

Rabbimiz yüzümüzü sana çevir, kalbimizi sana çevir, ayaklarımızı dinimiz üzere sabit kıl. Nefsimizin aşırılıklarından bizleri muhafaza et. Kalpleri evirip çeviren sensin. Kalbimizi ibadetinin, taatinin ve zikrinin aşkıyla doldur. Amin ya Muin