i̇ett otobüsüyle servis aracı çarpıştı: 3 yaralı

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde seyir halinde olan İETT otobüsü ile servis aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Arnavutköy Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı istikametlerde seyir halinde olan 34 TP 6358 plakalı İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar yola saçıldı. Olayda, İETT otobüs şoförü ve diğer yolcu servisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.