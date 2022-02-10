DOLAR

13,5413$% -0.03

EURO

15,4885% -0.05

STERLİN

18,3571£% -0.08

GRAM ALTIN

797,91%-0,01

ÇEYREK ALTIN

1.294,00%-0,15

BİTCOİN

603421฿%0.38869

İmsak Vakti a 05:56
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / İdilb’de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

İdilb’de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

i̇dilb’de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kalırken, binada bulunan 4 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde yer alan Kurin köyünde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, 1’i çocuk toplam 4 kişinin arama-kurtarma çalışmaları sonucundan enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, evin bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle çöktüğünü ifade etti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Manisa’da tarihi eser operasyonu; çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.