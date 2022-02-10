i̇dilb’de iki katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kaldı

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Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kalırken, binada bulunan 4 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde yer alan Kurin köyünde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, 1’i çocuk toplam 4 kişinin arama-kurtarma çalışmaları sonucundan enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı ifade edildi.
Görgü tanıkları, evin bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle çöktüğünü ifade etti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.
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