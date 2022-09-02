İDDİALARA MASKİ’DEN YANIT BEKLENİYOR

MEHMET KIROĞLAN

BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un sunumu ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’ın yorumuyla BUSABAH TV Youtube kanalında her Çarşamba yayınlanan Malatya gündemine dair konuşulmayanların konuşulduğu Bakış Açısı programın da bu hafta MASKİ ana gündem başlıklarından biri oldu. Aydın, “MASKİ personelleri, binalardan fiyatları 150 bin ile 800 bin arası olan içme suyu vana hattı borularını, topluyorlar. Bunlar kayıtlı mı geliyor? Ya da bunlar satılıyor mu? Bir teki 150 bin ile 800 bin arası içme suyu boru hattı vanaları. Bunlar toplanırken kayıtlı şekilde mi giriş yapılıyor? Satılırken kayda giriliyor mu? Ya da satılıyor mu? Satılıyorsa, kimlere satılıyor. Fiyatı kimler belirliyor? Ben MASKİ Genel Müdürümüze bunu soruyorum.” Dedi. Gözler MASKİ’den gelecek olan açıklamaya çevrildi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, ”Buradan MASKİ genel müdürüne bazı sorular sormak istiyorum. Bazı iddialar var ben bu iddiaların tamamını söylemeyeceğim ama sorular soracağım. MASKİ personelleri, binalardan fiyatları 150 bin ile 800 bin arası olan içme suyu vana hattı borularını, topluyorlar. Bunlar kayıtlı mı geliyor? Ya da bunlar satılıyor mu? Bir teki 150 bin ile 800 bin arası içme suyu boru hattı vanaları. Bunlar toplanırken kayıtlı şekilde mi giriş yapılıyor? Satılırken kayda giriliyor mu? Ya da satılıyor mu? Satılıyorsa, kimlere satılıyor. Fiyatı kimler belirliyor? Ben MASKİ Genel Müdürümüze bunu soruyorum. Bazı iddialar var ama ben burada bunu söylemeyeceğim doğru olup olmadığını MASKİ Genel Müdürümüz nu konuyla alakalı bizi bilgilendirirse Selahattin Başkanımız bu konuyu araştırırsa ve bizleri bilgilendirirlerse seviniriz. Fiyatının 150-800 bin arası olduğu iddia edilen bu vanalara ne oluyor mesela? Nasıl bir prosedür var biz bunları öğrenmek istiyoruz. Vedat Fırat diye bir danışman var bu kimin danışmanı? Ahmet Çakır döneminde neden gönderildi? İnşaat Mühendisi İçme Suları Müdürü Murat Erbasan, neden MASKİ’den istifa edip, Yol Asfalt Müdürlüğüne geçti? Bu tarz iddialar var ben birkaçına da girmedim. Bu konuda bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Mesela belediye personelinin alacağı maaş promosyonla ilgili bir haber var mı? Battalgazi Belediyesi’ne de seslenelim Yeşilyurt Belediyesi açıklama yaptı. 27 bin gibi bir meblağ ama bildiğim kadarıyla bunun 4 bin TL’sini kesmişler. Büyükşehir belediyesinde 7 bine yakın insan çalışıyor. Bu ekonomik krizde büyük ihtimal personel bunu bekliyor. Bu zamanda 30 bin gibi bir meblağ iyi bir para benim nezdimde. Çok fazla iddia var çoğuna değinmeyeceğim. Ben 850 bin TL ‘lik bir vana alsam satsam belli olmaz mı? Demek ki bununla ilgili çok büyük iddialar var bunlar kayıtlı şekilde mi giriliyor? Nasıl alınıyor? Bunlar satıldığı zaman nasıl satılıyor? Fiyatı vs. Nasıl belirleniyor? Öğrenmek istiyoruz biz toplum adına soralım” ifadelerine yer verdi.