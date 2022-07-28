İdamlara tanıklık eden kanlı eser: KANLI KÜMBET

Hüseyin KOCAMAN

Battalgazi merkezinde bulunan Kanlı Kümbet meraklılarını bekliyor. İlginç hikâyesi ve muhteşem mimarisi ile insanı etkileyen bu eser günümüzde de gizemini korumaya devam ediyor.

İlk yerleşim yeri olarak tarih sayfalarında yer alan Battalgazi ilçesinin her noktasında tarihi bir yapıyla karşılaşmak mümkün. Tarihi eserlerle yoğrulmuş Battalgazi’de bu eserler adeta bölgeyi gezen insanları büyülüyor. Bu eserlerden bir tanesi de Kanlı Kümbet. Hem ismiyle hem de anlatılanlarla insanların ilgisini çeken bu yapı günümüzde de gizemli hikâyesini koruyor.

Eserin önemi ve ne amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte anlatılan hikâyeler kümbetin ismiyle özleşiyor. Rivayete göre idamların yapıldığı ve idam edilen insanların mumyalandığı söyleniyor. Ürkütücü hikâyesiyle dikkat çeken Kanlı Kümbetin 14’üncü yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.

HERHANGİ BİR KİTABESİ YOK

Kanlı Kümbet Cellâthane olarak tanınan aslında kripta odası bulunan bir anıt mezardır. Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi’nde bulunan Kanlı Kümbet, 1977 yılında hazırlanan tescil fişinde eserin yapım yılı Beylikler Dönemi (14. yy ile 15. yy) ve Osmanlı Devletinin eseri olduğu tahmin ediliyor. Herhangi bir kitabesi bulunmayan ve mezarlığın içerisinde bulunan ve adından da anlaşılacağı gibi Kanlı Kümbet, kanlı olarak nitelendirildiğinden dolayı iyi olayların yaşandığı bir kümbet değildir. Yapıldığı tarihten itibaren idam olaylarının bu Kanlı Kümbet’te yapıldığı söylenmektedir.

MEKÂNA KUZEYDEN BİR KAPI İLE GİRİLMEKTE

Yapı üslubuna bakılarak 15. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kümbet, kare bir plan taşır ve baldaken tarzında bir mezar anıtıdır. Mezar odası kare planlı, tonoz örtülü olup bu mekâna kuzeyden bir kapı ile girilmektedir. Ziyaret katı yine kare planlı olarak mezar odasının üzerine ‘’L’’ biçimli ve araları boş bırakılmış ayaklar ile bu ayakları birbirine bağlayan sivri kemerler üzerine yükselen bir kubbe ile örtülüdür. Temel kısmı ve mezar üzeri kesme taş ile yapılıdır. Hafif bombe verilen mezar üstü taşlar halen tarihi özelliğini muhafaza etmektedir. Altındaki bodrum katta ise birçoğumuzun bildiği mumyalama işlemi gerçekleşmiştir. Bu şekilde kubbeye kadar devam etmiş, kubbe ise tamamen tuğla örgüsüyle, revaklarla bir etek oluşturacak şekilde tamamlanmış güzel bir eser olmuştur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2007 yılında onarım, çevre düzenlemesi ile restorasyonu yapılan kümbet, tarihi yapıları sevenler için görülmesi gereken yerlerden bir tanesi.

“KANLI KÜMBETİ BÜYÜKLERİMİZDEN DİNLERDİK”

Battalgazi ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise böyle tarihi yapıların ilçelerinde olmasından gayet memnun. Kanlı Kümbet’in hikayesinden bahseden vatandaşlar, kümbetin Osmanlı Dönemi’nde idam amaçlı kullanıldığını ifade ettiler. Vatandaşlar, “Böyle bir yapının ilçemizde bulunmasından dolayı gayet memnunuz. Her noktada tarihi bir yapı ile karşılaşmamız mümkün. Kanlı Kümbet’in hikayesini bizler de büyüklerimizden dinlerdik. Osmanlı döneminde suç işlemiş mahkûmların buraya getirilerek asıldığı ve bodrum katta da mumyalandığı bizlere anlatılırdı. 2007 yılından önce Kanlı Kümbet yıkık bir vaziyetteydi. Daha sonra yapılan çalışmalar ile şimdiki halini aldı. Biz de Battalgazi’de yaşayan vatandaşlar olarak bu eserlerin kıymetinin bilinmesinden çok memnunuz” ifadelerini kullandılar.