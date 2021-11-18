i̇cradan satılık ev ve arsa!

Malatya/ Darende Kambaktepe Mevkii’nde 11.477 m² bahçe ve üzerindeki ev icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya ili Darende ilçesi Nadir mahallesi Kambaktepe mevki 836 Ada, 11 Parsel sayılı taşınmazın tamamı borçlu adına Bahçe vasfı ile 11.477,58 m2 yüzölçümlü olarak kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle 120 adet kayısı ağacı olup kuruyan kayısıların yerine 9 yaşlarında 5 adet kiraz, 9 yaşlarında 1 adet dut, 10 yaşlarında 10 adet elma, 9 yaşlarında 1 adet vişne, 8 yaşlarında 3 adet armut ve 8 yaşlarında 1 adet şeftali ağacı bulunmaktadır. Ağaçlar ve taç çapları (4m)gereği kadar gelişmemiştir. Taşınmaz güney-kuzey istikametinde tohma çayının koluna doğru ilerleyen kuru dere yatağının doğusundaki batıya ve kuzeye bakan teraslanmış yamaç üzerinde yer almaktadır. Etrafında aynı nitelikli tarım arazileri mevcuttur.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 112.231 ₺ olarak açıklanırken ilk satış günü 21.01.2022 olarak belirtildi.

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