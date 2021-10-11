i̇cradan satılık ev bahçesi

Malatya/Kuluncak Köyiçi Mevkii’nde müştemilatlı ev ve bahçesi icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Taşınmaz Malatya İli Kuluncak ilçesi Konaktepe mahallesi Köyiçi mevkiinde kain 1198 parselde kayıtlı 174,00 m2 alana sahip kerpiç ev ve ahır vasfındaki gayrimenkulün tamamının borçlu ÜMİT ARSLANA aittir. İmar durumu; 30 Mart 2014 tarihi itibari ile köylerden mahalleye dönüşen yerlerden olup imarı yoktur. Taşınmazın 162 m2 alanda iki katlı betoranme bina, tek katlı 85 m2 ve tek katlı 89 m2 alanında iki taner kerpiç bina bulunmaktadır. Betonarme bina sokağa cephelidir. Bina bahçe içerisindedir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu bahçenin muhammen bedeli 273.480 ₺ olarak açıklanırken ilk satış günü ise 14 Aralık olarak belirtildi.

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