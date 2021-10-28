i̇cradan satılık daire!

Yeşilyurt’ta 175 m² daire icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Tecde mahallesi, 5.339,67 m² yüzölçümlü, 181421/8543472 arsa paylı, onuncu kat, 37 nolu bağımsız bölüm taşınmazdır. Tah hissedir. Rapor konusu taşınmaza ulaşım için Malatya – Ankara Karayolu üzerinden Yüzakı Caddesi boyunca güney yönünde ilerleyerek İsmet Paşa Caddesine çıkılır, cadde boyunca batı yönünden yaklaşık 350 metre gidildikten sonra sağ tarafta bulunan Başakşehir 7 konutlarına ulaşılır. Ana taşınmaz bina İsmet Paşa Caddesine cepheli konumdadır. Şehir Merkezine yaklaşık 10,00 km mesafede olan taşınmazın yakınlarından toplu taşıma araçları geçmektedir. Konut gelişme alanında olan taşınmazın çevresinde her türlü sosyal donatı mevcuttur. Taşınmaza yakın konumda; Tecde İmam Sait Camii, Yusuf Kenan Anadolu Lisesi, Tecde Spor Salonu bulunmaktadır. Ana taşınmaz; 5339,67 M2 alanlı arsa üzerine, blok nizam betonarme karkas tarsı 3 B yapı sınıfında tek blok olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz bodrum +zemin + 12 katlı betonarme binanın 10. katında güneybatı konumlu meskendir. Binanın 10. katında asansör çıkışının sağ tarafında 37 nolu güneybatı konumlu meskendir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu dairenin muhammen bedeli 393.750 ₺ olarak açıklanırken ilk satış gününün 28 Aralık olarak belirtildi.

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