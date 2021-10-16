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Anasayfa / Ekonomi / İcradan Satılık Daire!

İcradan Satılık Daire!

Malatya/Battalgazi Nevzatbey Mevkii'nde 2+1 85 m² daire icradan satılıktır.

i̇cradan satılık daire!
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İcradan Satılık Daire!

Malatya/Battalgazi Nevzatbey Mevkii’nde 2+1 85 m² daire icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Battalgazi İlçe, 1297 Ada, 671 Parsel, Ücbağlar Mahalle, Nevzatbey Mevkii, B Blok 2. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölümdür. Taşınmazın asansörü olmayan bodrum + zemin + 3 katlı betonarme binanın 2. katında 6 numaradadır. Mesken doğalgaz ısıtmalı,2 oda 1 salon, mutfak, banyo, wc ve iki adet balkondan oluşmaktadır. Dış kapı çelik, Pencereler pvc, iç kapılar ahşap doğramadır. Oda zeminleri pvc, salon ahşap parke kaplamadır. Islak zeminler seramik kaplamadır. Mutfak tezgahı mevcuttur. Mesken kuzey-güney cepheli olup net kullanım alanı 85 m2 dir. Belediyenin tüm alt ve üst yapı imkanlarından faydalanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu dairenin muhammen bedeli 155.000 ₺ olarak açıklanırken ilk satış gününün 6 aralık olduğu belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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