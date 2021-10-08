DOLAR

8,9544$%0.88

EURO

10,4000%1.01

STERLİN

12,2339£%0.87

GRAM ALTIN

505,89%1,07

ÇEYREK ALTIN

8.107,50%0,97

BİTCOİN

488892฿%1.2702

İmsak Vakti a 05:01
Malatya AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Ekonomi / İcradan Satılık Daire

İcradan Satılık Daire

Malatya/Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi'nde 4+1 dubleks daire icradan satılıktır

i̇cradan satılık daire
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İcradan Satılık Daire

Malatya/Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi’nde 4+1 dubleks daire icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 4460 Ada, 1 Parsel, ÇİLESİZ Mahalle/Köy, B2 blok,4. kat, 10 nolu bağımsız bölüm bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Rapor konusu taşınmazın bulunduğu Rüya Şehir Sitesi, 18.139,00 m² alanlı 4460 ada 1 no’lu parsel üzerinde A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4,B5 ve B6 blok olmak üzere 10 adet bloktan oluşmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu dairenin muhammen bedeli 700.000 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

TSO’dan 13 Milyonluk Eğitim Projesi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.