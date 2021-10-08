i̇cradan satılık daire

Malatya/Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi’nde 4+1 dubleks daire icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 4460 Ada, 1 Parsel, ÇİLESİZ Mahalle/Köy, B2 blok,4. kat, 10 nolu bağımsız bölüm bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Rapor konusu taşınmazın bulunduğu Rüya Şehir Sitesi, 18.139,00 m² alanlı 4460 ada 1 no’lu parsel üzerinde A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4,B5 ve B6 blok olmak üzere 10 adet bloktan oluşmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu dairenin muhammen bedeli 700.000 ₺ olarak belirtildi.

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