i̇cradan satılık daire!

Malatya Battalgazide 172 m² daire icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Battalgazi İlçe, 1326 Ada, 3 Parsel, KAVAKLIBAĞ Mahalle/Köy, 2.kat ,3 Nolu Bağımsız Bölüm Daire betonarme karkas yapı özelliğinde olan binanın 2.kat 3 nolu dairesidir. Bina asansözdür. Daire doğalgazlıdır. Dairenin griiş kapısı çelik kapı olup iç kapıları ile pencereleri cilalı ahşap doğramadan yapılmıştır. Dairenin ıslak mahallerinin tamanı seramik kaplı olup, diğer mahallerin tabanı ise ahşap parke ile kaplıdır. Dairenin müştemilatları salon, 3 adet oda, antre,hol, mutfak, banyo, lavabo, WC ile iki adet balkondan ibarettir. Dairenin elektrik ve suyu mevcuttur. Uyaşımı kolaydır. Dairenin mutfak mahallindeki mutfak dolapları ile mutfak tezgahı mevcuttur. Belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Dairenin bulunduiğu bölge ilimizin ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ticari bölgesinde bulunmaktadır. Dairenin brüt alanı: 172 M2’dir. Kıymet takdiri Malatya 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2020/404 E. 2021/334 K. sayılı ilamı ile kesinleşmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu dairenin muhammen bedeli 275.200 ₺ olarak belirtilirken ilk satış günü 9 Aralık olarak belirtildi.

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