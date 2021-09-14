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Anasayfa / Ekonomi / İcradan Satılık Daire

İcradan Satılık Daire

Malatya Yeşilyurt, Bostanbaşı Mahallesinde 170 m² daire icradan satılıktır.

i̇cradan satılık daire
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İcradan Satılık Daire

Malatya Yeşilyurt, Bostanbaşı Mahallesinde 170 m² daire icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 241 Ada, 1 Parsel, BOSTANBAŞI Mahalle/Köy, E Blok-4. kat-18 nolu bağımsız bölüm Taşınmaz Malatya -Ankara Karayolu üzerinden Barguzu (Bostanbaşı) Caddesi boyunca güney yönünden 1600 metre ilerleyerek caddenin doğu yönünde bulunan Bostanbaşı Konutlarına ulaşılır. Şehir merkezine 9 kilometre mesafede olup, taşınmazın yakınlarından topla taşıma araçları geçmektedir. Konut gelişme alanında olan taşınmazın çevreside her türlü sosyal donatı mevcuttur.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu dairenin muhammen bedeli 532.116 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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