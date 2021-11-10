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Anasayfa / Ekonomi / İcradan Satılık Bina!

İcradan Satılık Bina!

Yeşilyurt/Gündüzbey'de inşaat halinde bina icradan satılıktır.

i̇cradan satılık bina!
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İcradan Satılık Bina!

Yeşilyurt/Gündüzbey’de inşaat halinde bina icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 0 Ada, 2283 Parsel, Gündüzbey Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, Malatya 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/173 E sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmaz Yeşilyurt belediyesi imar sınırları içerisinde kalmakta olup, her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz konum olarak Malatya şehir merkezinin 15 km güneybatısında yer alan Gündüzbey mahallesi içerisinde Mehmet Güllü caddesi üzerinden ve Erkişi Sokak üzerinden de sağlanmaktadır. Taşınmaz Gündüzbey mahallesine 300 mt mesafededir. Taşınmazın yakınlarından toplu taşıma araçları geçmektedir. Konut gelişme alanında olan taşınmazın çevresinde her türlü sosyal donatı mevcuttur. Taşınmaza yakın konumda Gündüzbey ilkokulu ve Gündüzbey camii bulunmaktadır. Taşınmazın Erkişi sokağına bakan kısmında 2 bodrum + 1 zemin kattan oluşan betonarme kagir bina bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu binanın muhammen bedeli 589.981 ₺ olarak açıklanırken ilk satış günü ise 13.01.2022 olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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