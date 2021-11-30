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Anasayfa / Ekonomi / İcradan Satılık Arsa!

İcradan Satılık Arsa!

Malatya Akçadağ'da 23253 m² tarla icradan satılıktır.

i̇cradan satılık arsa!
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İcradan Satılık Arsa!

Malatya Akçadağ’da 23253 m² tarla icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Akçadağ İlçe, 173 Ada, 13 Parsel, PINARLI Mahalle/Köy, Yüzölçümü 23.253,88 m² olan taşınmazın tamamı ÖMER KANMAZ adına kayıtlı olup tapu kayıtlarında Heküge deresi mevkiinde bulunup SULU TARLA vasfındadır. Taşınmaz toprak özelliği bakımından orta derinlikte (80-90)cm orta ağır (killi-tınlı) özelliktedir. Taşınmaz topoğrafya yönünden orta eğimli (%11-12) ve 860 m rakımlıdır. Taşınmaz üzerinde yonca ekilidir. Taşınmaz DSİ sulama sahası içerisinde kalmakta ve sulu tarım arazisidir. Taşınmaz toprak derinliği, eğimi, bitki örtüsü ve yıllık yağış miktarı dikkate alındığında Sulu Özel Ürün arazisi özelliğindedir. Taşınmazdan genel yola çıkan kadastro yolu vardır, ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmazın tapu kütüğünde haciz belirtmeleri bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 761.239 ₺ olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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