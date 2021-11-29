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İcradan Satılık Arsa!
Yeşilyurt’ta 4590 m² arsa icradan satılıktır
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 416 Ada, 1 Parsel, YAKINCA Mahalle/Köy, Malatya İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/273 esas sayılı dosyasına ibraz edilen 09/06/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre ;Söz konusu taşınmaz, Yeşilyurt Belediyesi içerisinde temel alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz konum olarak Malatya il merkezinin 16 km güney batısında Malatya- Adıyaman karayoluna cepheli konumda bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 5.508.000 ₺ olarak belirtildi.
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