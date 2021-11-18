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Anasayfa / Ekonomi / İcradan Satılık Arsa!

İcradan Satılık Arsa!

Malatya Kuluncak'ta 22.387 m² tarla icradan satılıktır.

i̇cradan satılık arsa!
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İcradan Satılık Arsa!

Malatya Kuluncak’ta 22.387 m² tarla icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Taşınmaz Malatya ili Kuluncak ilçesi Çayköy mahallesi 121 ada 5 numaralı parsel Armut oku mevkiinde bulunmakta. 22.387,10 m2 alana sahiptir. Taşınmaz tapuda tarla niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Taşınmaz içerisinde tespit tarihi itibariyle herhangi bir ekili/dikili tarımsal ürün bulunmamaktadır. Konum olarak Malatya Sivas il sınırına 1810 m rakımda bulunan parsel taşsız bir yapıya sahiptir. Komşu parseller ve tarla yolu ile çevrilmiş parsel yaklaşık % 3-4 meyille sahiptir. Toprak işlemesi ve bakımı yapılmayan taşınmaz halihazırda kuru tarım şartlarında hububat ve baklagil yapılmaya elverişli sulama imkanı bulunmayan boş arazidir. Taşınmaz İmar planı dışındadır. Taşınmazın tamamı borçlu UĞUR MECİT adınadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 134.322 ₺ olarak açıklanırken ilk satış gününün 08.02.2022 olduğu belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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