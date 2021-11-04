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İcradan Satılık Arsa!
Malatya Hekimhan’da 11703 m² tarla icradan satılıktır.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Taşınmaz Malatya İl, Hekimhan İlçe, 129 Ada, 3 Parsel, KARAPINAR Mahalle/Köy, KARAPINAR YAZISI Mevkii, kayıtlı taşınmazın Tapu kaydında 11.703,11 m2 yüz ölçüme sahip tamamı borçluya ait olup, Taşınmaz Kahverengi toprak grubunda, Kumlu Killitın bünyede, orta geçirgenlikte, Orta derinlikte,% 5-10 eğime sahip olup, susuz 3. sınıf tarla vasfındadır.” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu arsanın muhammen bedeli 44.471 ₺ olarak açıklanırken ilk satış tarihinin 18.01.2022 olarak belirtildi.
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