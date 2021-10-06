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İcradan Satılık Arsa

Malatya Doğanşehir'de 25010 m² tarla icradan satılıktır.

i̇cradan satılık arsa
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İcradan Satılık Arsa

Malatya Doğanşehir’de 25010 m² tarla icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 121 Ada, 98 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, Sığır Yolu Mevkii, Taşınmaz karşıkaya mah. Sığır yolu mevkiindedir. Keşif tarihi itibariyle büyük alanı boş olup, tarla olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 7 dekarı elma bahçesi olarak kullanılmaktadır. Kahverengi , iyi tekstürlü (kum-kil-silt dağılımı iyi) geçirgen, verim düzeyi vasat (orta) bitki kök ve gövde gelişimine uygun derinliktedir. Tuzluluk alkalilik ve drenaj bozukluğu gibi tarımsal problemleri bulunmamaktadır. Çevre arazi yapısı ile benzer eğimde olup , ortalama eğimi %1-2 civarındadır. Sürgü barajından sulanmaktadır. Batısı ara sulama kanalı, devamı tarla, diğer çevresi tarım arazileri ile çevrilidir. Sulu tarla ve elma bahçesi vasfında 2. sınıf tarım arazisidir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 485.940 ₺ olarak açıklanırken ilk satış gününün 27 Ocak olduğu belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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