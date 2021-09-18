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Anasayfa / Ekonomi / İcradan Satılık Arsa!

İcradan Satılık Arsa!

Yeşilyurt, İlyas Mahallesi'nde 552 m² arsa icradan satılıktır.

i̇cradan satılık arsa!
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İcradan Satılık Arsa!

Yeşilyurt, İlyas Mahallesi’nde 552 m² arsa icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 5468 Ada, 5 Parsel, İlyas Mahallesindedir. Arsa niteliğindeki taşınmaz boş olup üzerinde irili ufaklı yaklaşık 15 adet akasya, çam ve kavak ağacı mevcuttur. Konum itibariyle her türlü belediye alt ve üst yapı imkanlarından faydalanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 483.101 ₺ olarak açıklanırken ilk satış gününün 19 Ekim olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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