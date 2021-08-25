İcradan Satılık Araç

Malatya İcra Dairesi Volkswagen Caddy Combi 2008 model aracın icradan satılık olduğunu duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , “Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuz menkul mallar haciz mahalli olanaşağıda yazılı teşhiradresinde olupihaleye iştirak etmek isteyenler mahcuzları mahallinde görebileceklerdir.

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; ihaleye katılan katılımcıların satışa konu mahcuzların bulunduğu aşağıda yazılı teşhir adresinde bizzat inceleyip, görüp beğendiği ve kabul etmiş sayılacağı, ihaleye katılarak pey sürenlerin ve/veya ihale kendisinde kalan alıcının sonrasında ihale edilen mala/mallara ilişkin olarak ileri süreceği iddiaların hüküm ifade etmeyeceğini kabul ettikleri, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.” ifadelerine yer verildi.

Muhammen bedeli 27.000 ₺ olan aracın ilk satış gününün 9 Eylül olduğu belirtildi.

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