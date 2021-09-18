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İcradan Satılık Akaryakıt İstasyonu!

Malatya Yeşilyurt Çavuşoğlu Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu icradan satılıktır.

i̇cradan satılık akaryakıt i̇stasyonu!
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İcradan Satılık Akaryakıt İstasyonu!

Malatya Yeşilyurt Çavuşoğlu Mahallesi’nde akaryakıt istasyonu icradan satılıktır.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 152 Ada, 11 Parsel, ÇAVUŞOĞLU Mahalle/Köy, Malatya 1.İcra Hukuk Mahkemesi 2021/50 esas sayılı dosyasına ibraz edilen 07/06/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre; Söz konusu taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi sınırları içerisinde olup, her türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Muhammen Bedeli 6.549.949 ₺ olarak açıklanan istasyonun ilk satış günü 18 Ekim olarak belirtildi.

 

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