“İçme suyu kısmı bizim işimiz”

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını söyledi. Mert, “Eksik hatlarımızı tamamlıyoruz. Eksik kanalizasyonlarımızı tamamlıyoruz. Tabi bu içme suyu kısmı bizim işimiz, bizim yasal görevimiz. Biz bunları zaten yapmak zorundayız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yazıhan İlçesi Ambarcık Mahallesi Şevki Çiftliği bölgesinde kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan 35 bin adet kayısı ağacının sulama problemi çözülüyor. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş ve Ambarcık Mahallesi Muhtarı Mustafa Boztepe çalışmaları yerinde incelediler.

MASKİ’nin işi olmamasına rağmen kayısıların kurumaması için kendilerine yardımcı olduklarını aktaran Ambarcık Mahallesi Muhtarı Mustafa Boztepe, bölgede sulama problemi bulunduğuna dikkat çekti.

ÇÖZÜME ULAŞACAK

Şevki Çiftliği bölgesinde daha önceden yaşanan bir sıkıntı olduğunu dile getiren AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş ise, MASKİ’nin soruna çözüm bulma adına canla başla mücadele ettiğini kaydetti. Başkan Ateş, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert Beyefendi’yle Ambarcık Şevkiçiftliği’nde sulama suyuyla ilgili yerinde incelemelerde bulundular. Sağ olsunlar müdahale edecekler. Ambarcık Mahallesi Şevki Çiftliği’nde şuanda 35 bin ağaç bulunuyor ve 10 gündür sulanmıyor. Allah razı olsun müdahale edecekler. Çözüme de ulaşacak. Bölgede Yazıhan’da bu yıl özellikle herhangi bir su sıkıntısı yaşanmadı. Daha önce Şevki Çiftliği’nde, Ambarcık Mahallesi’nde yaşanan sorunların çözümü için harekete geçtiler. Gayretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Mert’e ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“EKSİK KANALİZASYONLARIMIZI TAMAMLIYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda MASKİ ekiplerinin tamamının sahada olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, tarımsal üretime katkı amacıyla Ambarcık Mahallesi’nde yaşanan sulama suyu sorununa müdahale ettiklerini aktardı. Mert, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm ekibimizle birlikte sahadayız. Eksik hatlarımızı tamamlıyoruz. Eksik kanalizasyonlarımızı tamamlıyoruz. Tabi bu içme suyu kısmı bizim işimiz, bizim yasal görevimiz. Biz bunları zaten yapmak zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla tüm ekip sahadayız. Sahada da olmaya devam edeceğiz. Hep söylüyoruz, sahada olmazsanız hiçbir şey çözemezsiniz, oturduğumuz yerlerden burayı yönetme şansımız yok” şeklinde konuştu.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bölge halkının yaklaşık 10 gündür kayısı ağaçlarının susuzluktan dolayı kurumaya yüz tuttuğu sorunun çözülmesi noktasında MASKİ’den taleplerinin olduğunu söyleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Sulama suyuna aslında bizim işimiz değil. Ama bir gerçek var, üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Bu bölgemizdeki insanlarımıza mutlaka destek çıkmamız gerekiyor. Devlet Su İşleri gelip diyor ki; ‘500 litrenin üstü bana ait diğerine ben çok müdahale etmiyorum.’ Sulama Birliklerinin güçleri bir yere kadar. Bu bölgedeki 35 bin ağacımızın kurumaya bırakma şansımız yok. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Usulsüz ve kaçak su kullanımı ile ilgili de açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Lütfen kaçak kayıptan uzaklaşalım. Kaçak kullanımdan uzaklaşalım. Artık dünyanın geldiği durumda suyun ne kadar önemli olduğu ortada. İnsanlar yer altında geçmişte döşemiş olabilirler. Ama biz tekrar ediyoruz. Biz bunları yakaladığımız anda hem cezasını vereceğiz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kaçak su kullanılarak başkasının hakkına müdahale ediliyor. Bazı bölgelerimizde ihtiyacın üstünde su vermemize rağmen bazı insanların keyfi uygulamasından, yer altında daha önceki döşediği hatlardan dolayı problem yaşıyoruz. Biz gelince kaçak sistemi kapatıyorlar. Köye geliyoruz, kaçak taraması yapıyoruz. Bakıyoruz tüm depolar ful doluyor. Biz gidiyoruz depolardaki su tekrar azalıyor. Bu haksızlıktı, başkasının hakkını gasp etmektir. Lütfen kaçak su kullanmayalım. MASKİ olarak herkesin yaşam hakkı olan suyun her evin çeşmesinden akmasını sağlamak istiyoruz. Gece içme suyu ile bahçe sulamak bir hak değil gasptır. Başkasının hakkına gasp etmektir. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz” diye konuştu. (Bülten)