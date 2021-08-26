İçli Köfte ve Banazı Karası Üzümü Tescillendi

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar neticesinde; Malatya’nın yöresel lezzetlerinden Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümü Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuştu. Başkan Çınar, Malatya’nın tescil belgesine kavuşan 14 yöresel ürününden 4’ünün Yeşilyurt’ta olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun kabul edilmesinden sonra Ankara’ya giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ı makamında ziyaret edip tescil belgelerini aldılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirenTürk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümünün Tescil Belgesini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a takdim etti.

Malatya ve Yeşilyurt’un tarihsel zenginlikleri, yemekleri, tarımsal ürünleri ve medeniyetini ön plana çıkartmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın geleneksel sofra kültüründe özel bir konumda olan içli köfte ile tadı ve aromasıyla farklı bir lezzet olan banazı karası üzümünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde geleneksel sofra kültürümüzün önemli lezzetlerinden olan içli köfte yemeğimiz ile tarımsal ürünlerimizden banazı karası üzümümüz Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı. Malatya ve Yeşilyurt’un tarihsel zenginlikleri, kültürü ve sofralarımızın eşsiz lezzetlerinin korunması, muhafaza edilmesi ve geleceğe taşınması adına başlatılan çalışmalara desteklerini esirgemeyen Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan başta olmak üzere bu konuda aktif bir çalışma yürüten tüm kurullara ve görevlilere şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum

diye konuştu.

TESCİL BELGESİ ALAN ÜRÜNLERDEN DÖRDÜ YEŞİLYURT’UN

Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümünün tanıtımı ve pazarlamasını daha planlı ve sistemli bir şekilde gerçekleştirerek kentin turizm ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunacaklarını ifade eden Başkan Çınar,

Malatya mutfağının eşsiz lezzetlerinden olup, damaklarda farklı bir tat bırakan içli köftemiz ile banazı karası üzümümüzün yakından tanınması ve bilinmesi için önemli bir belgeye kavuştuk. Malatya ile markalaşan Malatya İçli Köfte Yemeğimiz ve Yeşilyurt’umuzun verimli topraklarında yetişen Banazı Karası Üzümümüz, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilmesiyle birlikte kültürel ve ekonomik açıdan da korumaya alınmış oldu. Bu eşsiz lezzetlerimizin hazırlanışı ve sunumunu da artık belli bir düzeye yerleştirip, hak ettiği değeri görmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Tescil belgesi alan ürünlerden dördünün Yeşilyurt’ta olması ise bizleri ayrıca gururlandırmaktadır

dedi.

Başkan Çınar Malatya’nın gastronomi ve kültür kenti olduğunu hatırlatarak,

Malatya’nın gastronomi alanındaki güçlü potansiyelini iç ve turizme kazandırıp kentimizin turizm yapısını hareketlendirmek ve daha fazla turistin kentimize gelmesini sağlamak adına son dönemlerde ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapılıyor. Milletvekillerimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerimizle birlikte çalışarak gastronomi alanında ne kadar iddialı olduğumuzu gözler önüne seriyoruz. Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yaptığımız birçok ürünümüz daha bulunmaktadır, inşallah onlarında bu belgeyi almasıyla birlikte yöresel ürünlerimizi markalaştırıp, dünyanın dört bir tarafına Malatya ve Yeşilyurt adı altında eşsiz lezzetlerimizi ulaştıracağız.

diye konuştu

.

(Bülten)